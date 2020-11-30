استبعاد بادجي وصالح جمعة والشيخ من قائمة الأهلي

شهدت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة غياب الثلاثي «أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ» .
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأسمصر لكرة القدم .
وفي سياق أخر حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على نعي الكابتن ميمي عبد الحميد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم .
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