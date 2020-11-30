استبعاد بادجي وصالح جمعة والشيخ من قائمة الأهلي

شهدت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة غياب الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ» .‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة ‏كأس

مصر لكرة القدم .‏

وفي سياق أخر حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على نعي الكابتن ميمي عبد الحميد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ‏الذي وافته المنية اليوم .