جوارديولا يستخدم سياسة التناوب بين لاعبيه

يدرس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتباع نظام جديد واستخدام سياسة التناوب في مواجهة بورتو خارج الديار بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال جوارديولا إن استبعاد أي لاعب من التشكيلة لن يكون لأنه يعطيه راحة.

وضرب المرض والإصابات تشكيلة سيتي في بداية الموسم الجديد

لكن فريق جوارديولا بدا في أفضل حالاته خلال انتصاره 5- صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي.

وغاب كيفن دي بروين وكايل ووكر عن فوز سيتي خارج ملعبه على أولمبياكوس في دوري

الأبطال الأسبوع الماضي، وقال جوارديولا إن المستوى الحالي للاعبين هو كل ما يهمه.

وأعترف جوارديولا :أن كيفن كان مرهقا قليلا ذهنيا، وفي الوقت الحالي أختار اللاعبين الذين في أفضل حالة أو تركيز.

وتأهل سيتي إلى أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال بعد 4 انتصارات متتالية في المجموعة الثالثة، وأحد اللاعبين الذين استغلوا الفرصة هو جون ستونز.