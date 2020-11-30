حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحديد فقرة فنية خاصة، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
ركز الجهاز الفني خلال تلك الفقرة على تعامل اللاعبين مع الكرات العرضية، كما قام خلال الفقرة بتنفيذ بعض الجمل الفنية الأخرى.
عقب ذلك خاض لاعبو الفريقتقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق الجمل الفنية، كما حرص باتشيكو على توجيه تعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك وباتشيكو يركيز على العرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.