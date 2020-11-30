تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك وباتشيكو يركيز على العرضيات

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحديد فقرة فنية خاصة، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ركز الجهاز الفني خلال تلك الفقرة على تعامل اللاعبين مع الكرات العرضية، كما قام خلال الفقرة بتنفيذ بعض الجمل الفنية الأخرى.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق

تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق الجمل الفنية، كما حرص باتشيكو على توجيه تعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر.