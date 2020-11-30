الأهلي يستدعي وكيل صالح جمعة لإبلاغه بقرار موسيماني

يعقد مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” جلسة حاسمة مع وكيل أعمال اللاعب “صالح جمعة”، من أجل بحث موقفه في الموسم الجديد، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق “بيتسو موسيماني”.

وكشف وكيل أعمال صالح جمعة، “عبدالرحمن مجدي” بأنه سيتوجه إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء اليوم، لعقد جلسة مع مدير الكرة بالنادي، لبحث مصير موكله، خاصة بعدما تم إبلاغ اللاعب بصعوبة الاستمرار في الموسم القادم، نظرًا لانخفاض مستواه وتراجع لياقته البدنية بشكل مستمر.

ويفضل مسئولو الأهلي، خروج صالح جمعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خاصة أن الاعتماد في الموسم القادم سيكون على الثلاثي محمد مجدي “أفشة” ووليد سليمان، وناصر ماهر الذي عاد إلى الفريق مرة آخرى بعد نهاية إعارته لنادي سموحة.

ومن الصعب حصول صالح جمعة على فرصة المشاركة أساسيا، وبالتالي فأنه تم استدعاء وكيل أعماله، لبحث كل الحلول المطروحة، من أجل رحيله عن النادي، بعد إعطاء موسيماني الضوء الأخضر، لخروجه من القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وانتقل صالح جمعة إلى النادي الأهلي في يونيو 2015، قادمًا من نادي إنبي، في صفقة كبدت خزائن القلعة الحمراء أكثر من 8 مليون جنيه، وخلال تلك الفترة خرج اللاعب للإعارة لنادي الفيصلي السعودي، ولم يلعب خلالها سوى عدد قليل من المباريات.

وشارك صالح جمعة مع الأهلي في 72 مباراة طوال مسيرته بجميع البطولات، سجل 12 هدفًا وصنع 13 آخرين، فيما شارك اللاعب خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط، بمجموع 39 دقيقة، مع رينيه فايلر ثم بيتسو موسيماني.

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