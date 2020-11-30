بيكيه يأمل في استمرار ميسي مع برشلونة لسنوات إضافية

يأمل مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في إستمرار قائد النادي ليونيل ميسي وتمديد إقامته في كامب نو إلى ما بعد نهاية عقده الحالي صيف 2021.

وينتهي عقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وبعد أن منع رئيس النادي السابق جوسيب بارتوميو خروجه الصيف الماضي، من المحتمل أن ينهي الارجنتيني وقته في كاتالونيا.

وأصر مدرب برشلونة الجديد “رونالد كومان“، على أن الأرجنتيني يظل جزءًا مهمًا من خططه، والنادي واثق من قدرته على الحصول على اتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وأضاف بيكيه صوته أيضًا إلى التكهنات المتزايدة بأن ميسي سينهي مسيرته مع البلوجرانا ويوافق على عقد جديد في الأشهر المقبلة.

وقال بيكيه لشبكة ESPN بهذا الشأن: “نأمل أن يبقى ميسي بالطبع. إنه قرار شخصي يتخذه ليو وسننتظر ونرى”.

وأضاف: “لكن طالما أنه يرتدي قميص برشلونة، فهناك أمل دائمًا. نأمل في إغرائه بالبقاء لسنوات عديدة أخرى”.

وغاب المدافع جيرارد بيكيه عن مباراة نهاية الأسبوع أمام أوساسونا في الدوري الاسباني بداعي الإصابة، فيما عاد ليو ميسي للتشكيل الأساسي بعد إراحته أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا وقاد برشلونة لفوز كبير برباعية نظيفة سجل منها الهدف الرابع وقام باهدائه لروح الراحل دييجو مارادونا في لفتة جميلة من قائد برشلونة.

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