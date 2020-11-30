كيكي سيتين يفكر في مقاضاة برشلونة بعد طرده من النادي

يفكر المدير الفني السابق لنادي برشلونة “كيكي سيتين” في مقاضاة النادي الكتالوني جراء طريقة طرده من تدريب الفريق واستبداله بالهولندي رونالد كومان.

وأقال برشلونة بقيادة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو “كيكي سيتين” بعد الإذلال الذي تعرض له في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في أغسطس، مع تولي رونالد كومان المسؤولية في كامب نو.

ولم يكن خروج سيتين سهلاً على الإطلاق بالنسبة لجميع الأطراف، حيث انتهى عقده بعد ثمانية أشهر فقط من اتفاق لمدة عامين حيث كان تعيينه في يناير الماضي خلفاً للمقال وقتها إرنستو فالفيردي.

ووفقًا لتقارير إذاعة “راديو كتالونيا”، فإن مدرب ريال بيتيس السابق يمكن أن يدفع الآن لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن خسارة الأرباح والتعويضات، حيث يشاع أن سيتين غير راضٍ عن مبلغ التعويض الذي قدمه مجلس إدارة برشلونة من أجل قطع علاقته بالنادي.

ووافق فريقه التدريبي السابق بالفعل على حزمة تعويض مع عملاق الدوري الإسباني، لكن سيتين يبدو الآن واثقًا من نيل حقوقه من المحكمة في عام 2021.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي أنهم وافقوا على مجموعة واسعة من التخفيضات في الرواتب بسبب الضغط المالي المستمر لوباء فيروس كورونا، حيث تم النجاح في توفير مبلغ 122 مليون يورو من الرواتب.

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