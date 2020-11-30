وافد مانشستر يونايتد الجديد معرض للإيقاف بسبب العنصرية

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، إدينسون كافاني، معرض للإيقاف ثلاث مباريات؛ بسبب كلمة عنصرية صدرت عنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر.

وقاد النجم الأوروجوياني مانشستر يونايتد للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة (3-2)، بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني، ليصنع هدفًا ويسجل هدفين آخرين.

وبعد المباراة، نشر أحد المعجبين صورة لنجم مانشستر يونايتد وأرفق معها عبارة: “أحبك أيها الماتادور” بالإسبانية، ورد كافاني على المنشور، بقوله: “شكرًا أيها الزنجي الصغير”.

وما يبدو أن كافاني غير غاضب من المشجع، لكن هذه الكلمات تعتبر ليست مقبولة في الملاعب الأوروبية عمومًا والإنجليزية خصوصًا.

وأشارت صحيفة الصن البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيفتح تحقيقًا بشأن ما كتبه كافاني، ومن المتوقع أن يتم تحذيره على أقل تقدير، مع إمكانية الإيقاف ثلاث مباريات.

وكان الاتحاد الإنجليزي للعبة قد عدل من قائمة قوانينه المتعلقة بالعنصرية في أغسطس الماضي، بعد واقعتين متعلقتين بلاعب توتنهام ديلي ألي، ولاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا.

وبحسب نفس التقرير الصادر عن صحيفة الصن، أكد نادي مانشستر يونايتد على أن الكلمة خرجت من سياق المعنى، خصوصًا وأنها تستخدم بشكل دارج في أمريكا الجنوبية، واللاعب بات مدركًا بأن مثل هذه الكلمات غير مقبولة.

وسينتظر الاتحاد الإنجليزي حتى يوم الإثنين المقبل لإصدار قراره بشأن الاتهام الموجه لكافاني، وإذا اتُهم فعلًا، فإن جلسة الاجتماع يجب أن تُعقد قبل الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل.