ميسي يتسبب في تغريم برشلونة بسبب قميص مارادونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني سيُعاقب بغرامة مالية، بعد لفتة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه مواطنه الراحل دييجو مارادونا.

وأحرز ميسي الهدف الرابع في الفوز (4-0) على أوساسونا، مساء أمس الأحد، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، واحتفل عن طريق إظهار قميص نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، الذي سبق لمارادونا اللعب في صفوفه، وبدأ فيه نجم برشلونة الحالي مشواره الكروي حين كان طفلًا.

وجاء ذلك بعد أيام من وفاة أسطورة اللعبة السابق مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وزعمت صحيفة سبورت الكتالونية أن احتفال ميسي سيتسبب في فرض غرامة قدرها ثلاثة آلاف يورو على نادي برشلونة، طبقًا للوائح كل من؛ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإسباني للعبة أيضًا.

وقامت الصحيفة الإسبانية بنشر نص المادة رقم 91 من قانون الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجاء فيه: “اللاعب الذي يرفع قميصه ويعرض أي نوع من الإعلانات أو الشعارات أو الرسائل أيا كان محتواها أو الغرض منها، ستتم معاقبة ناديه بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف يورو بجانب حصوله على بطاقة صفراء“.

ولم يتردد حكم المباراة، ماتيو لاهوز في إشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي بعد احتفاله، وهو التصرف الذي انتقده عدد من الصحفيين في وسائل الإعلام الكتالونية.

ويرى النقاد أن الحكم كان عليه التغاضي عن احتفال ميسي، الذي قام فيه بتخليد ذكرى مارادونا، الأسطورة الذي يتم تكريمه والحداد عليه في مختلف ملاعب كرة القدم حول العالم في الوقت الراهن.