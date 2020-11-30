شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبدأ خطة تجديد تعاقدات اللاعبين.. ويوضح موقف صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مايكل إدواردز، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، خطة تجديد تعاقدات اللاعبين التي يجب اتخاذها خلال الأشهر المقبلة قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقارير شبكة "ليفربول إيكو" أن هناك 9 لاعبين لهم الأولوية في تجديد عقودهم وهم: محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وفابينيو، ونابي كيتا، وجوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد، وشيردان شاكيري، إذ تنتهي عقود هؤلاء اللاعبين في يونيو 2023.

وأشارت الشبكة أن مستقبل صلاح داخل ليفربول يتوقف على اتفاقهما، إذ يرغب الريدز في الحصول على مبلغ مالي كبير في حالة رحيله عن الفريق من أجل تمويل البدائل المناسبة له، أو تجديد التعاقد معه، كما ينطبق الأمر نفسه على السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل دايك.

ويذكر أن صلاح يقترب من لقب الهداف التاريخي للريدز، إذ تساوى مع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، كأكثر هداف بقميص الفريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدف.