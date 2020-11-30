شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز الإسماعيلي للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى مصر المقاصة على تنظيم مواجهة ودية يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية. تأتى الودية ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لخوض منافسات الدورى العام في نسخته المقبلة بجانب كأس العرب للاندية الابطال المقرر استئنافها خلال الفترة المقبلة. وكان الفريق قد فاز وديا اليوم على البنك الأهلى بثنائية مقابل هدف. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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