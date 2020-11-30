شكرا لقرائتكم حازم إمام: لن أترشح لرئاسة الزمالك وفئة ضالة وراء التنمر على شيكابالا ومؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، الفئة التى تنمرت على محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك ومؤمن زكريا نجم الاهلى بالفئة الضالة مؤكداً أنه لن يترشح لرئاسة الزمالك سواء ترشح مرتضى منصور رئيس النادى السابق أو لا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الناس بعتالى رسائل بتقولى اشمعنى كتبت بوست تدعم شيكابالا ومفكرتش تدعم مؤمن زكريا فى 2015 لما تعرض للتنمر وجمهور الزمالك وصفه بالقرد ، وبقولهم والله ياجماعة مكنتش شوفت فيديو مؤمن زكريا مكنش عندى حساب على تويتر وقتها ولما بعتوه ليا فى الكومنتات أكيد برفض التصرف ده".

وتابع حازم إمام :" الفئة التى وصفت شيكابالا بالكلب ومؤمن زكريا بالقرد فئة ضالة تستحق العقاب ، أنا لما شوفت فيديو المقابر لشيكابالا تأكدت أننا أمام فئة لاتتعدى عمرها 15 عام تبحث عن لايكات على السويشال ميديا فهم إناس بدون هوية متعصبين لأبعد حد ، والفئة دى سبب ان الجمهور مرجعش المدرجات لحد دلوقتى ، طول عمرى نفسى اجيب بناتى معايا المباريات زى ما ابويا كان بياخدنى بس صعب طبعاً بسبب الاساليب دى ،وعلى فكرة مشوفتش أهلاوى واحد موافق على التصرفات دى ، كله يقول أنا برفض التصرف ده رغم أن شيكابالا عمل كذا وكذا ، متفق معاهم هو عمل قبل كدا بس ليه الاسلوب ده دلوقتى خاصة أن شيكابالا معملش حاجة فى المباراة الاخيرة".

وأكمل الثعلب الصغير:"فى فرق بين التحفيل والهزار اللى كنا بنعمله وبين العنصرية اللى الصبية دول جاهلين ولايعرفون معناها ، ياريت نخف التصرفات دى وبلاش الاسلوب ده فى التعامل بينا وأعتقد الاحتفال بالطريقة دى مش هيزودك حاجة لو انت بنى أدم عاقل".

وعن ترشحه لرئاسة الزمالك قال حازم إمام :" قولت قبل كدا مع كابتن شوبير مش هترشح فى الانتخابات الجاية لرئاسة النادى سواء ترشح مرتضى منصور أو لا ، وياجماعة أنا مع الزمالك وهخدمه ومش لازم أكون رئيس أو عندى أى منصب عشان أعمل كدا".

وعن رحيل أمير مرتضى منصور قال حازم إمام :"لازم نحيى أمير ونقوله شكراً اشتغل فى ظروف صعبة وعمل فريق كويس وتعاقد مع صفقات مميزة كنا زمان بنجيب لاعيبة أجانب مقالب إنما هو قدر رغم صغر سنه يعمل فريق قوى".

وعن اللجنة المعينة لإدارة الزمالك علق الثعلب الصغير:" حقيقى أنا معرفش القضاة والمحامين معرفة شخصية بس واضح أنهم إناس ذو مسئولية وأهل للثقة وطبيعى أعرف نجوم الكرة وواثق أن الاسماء اللى هتدير لجنة الكرة فى الزمالك قادرة على الحفاظ على الفريق ودعمه".