شكرا لقرائتكم المصرى يفاوض بامبو ومحمد حسن قبل غلق باب القيد الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع ثنائى الزمالك محمد حسن وكريم بامبو من أجل الإستعانة بخدمتهما خاصة بعد الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن نية البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض فى الإستغناء عن اللاعبين نظرا لعدم الحاجة لمجهودهما خلال الموسم المقبل وهو ما فتح النية لدى مجلس إدارة المصرى فى التعاقد معهما خاصة وأن على ماهر هو من طلب التعاقد معهما خاصة وأنه يعلم إمكانيات الثنائى جيدا وخاصة بامبو الذى يراهن عليه فى إعادته للأضواء من جديد .

من ناحية أخرى هدد النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى بالرحيل عن النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين .

وطلب أموتو من الجهاز الفنى ضرورة التدخل لصرف جزء من مستحقاته المالية حتى يستطيع الوفاء بوجباته الشخصية ملمحا أنه سيرحل حال عدم صرف مستحقاته قبل بداية الموسم الكروى المقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل .