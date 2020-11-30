الخماسية والإطاحة بالزمالك.. موسيماني يكشف عن الأسباب التي جعلته مدرباً للنادي الأهلي

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن الأسباب التي جعلته مدرباً لنادي القرن.

وقال موسيماني، إنه يحمل الكثير من الذكريات مع جماهير صن دوانز الجنوب أفريقي، مضيفًا أنه لم يكن ليصبح مدربًا للأهلي إذا لم يقم بعمله على أكمل وجه.

وأضاف موسيماني، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"،: "لدي ذكريات كثيرة مع جماهير صنداونز، لمدة 8 سنوات حققنا الكثير من البطولات، رددنا الكثير من الأغاني، أطلقنا اللافتات والأعلام".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي: "هم من أعطوني الفرصة، أنا هنا بسبب تلك الجماهير، إن لم أتواجد في صندوانز لم أكن لأدرب الأهلي".

وأضاف: "لذلك أنا ممتن للجماهير والفريق ورئيس نادي صنداونز، هم من أعطوني الفرصة لكي أتواجد هنا، لقد عملت بقوة، لم تكن الفرصة سهلة".

وواصل موسيماني: "لم أكن لأتواجد هنا إن لم أفز على الزمالك في نهائي 2016، وإن لم أتفوق على الأهلي بنتيجة 5-0.، لقد قمت بعملي لكي أتواجد هنا".

واختتم موسيماني تصريحاته بالقول: "أنا سعيد لأنني مدرب الأهلي.. نادي كبير وعريق".

وتولى موسيماني تدريب الفريق الأول بالأهلي، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، ليكمل المدرب الجنوب أفريقي مشوار الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا ونجح في التتويج باللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء طيلة 7 سنوات.