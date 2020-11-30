اقالة الكولومبي بينتو من تدريب منتخب الامارات

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دبي: أقال الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاثنين الكولومبي لويس بينتو مدرب المنتخب الأول من منصبه بعد 5 اشهر من تعيينه وقبل معاودة منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال رئيس لجنة المنتخبات الإماراتية يوسف حسين في مؤتمر صحافي: "بعد اجتماعات مطولة مع المدرب بينتو اتفقنا على صعوبة الاستمرار بالعلاقة التعاقدية بيننا(حتى 2022) وقررنا انهاء التعاقد".

وكشف حسين ان "المدرب البديل سيتم الإعلان عنه قريبا، وسيكون من بين ثلاثة أسماء يتم المفاضلة بينها ممن سبق لهم العمل في الدوري الاماراتي".

من جهته، قال بينتو (67 عاما): "كان من الصعوبة استكمال مهمتي مع منتخب الامارات بسبب ظروف عدة من بينها اختلاف في وجهات النظر، وصعوبة العمل وبناء فريق قوي في ظل تفشي فيروس كورونا".

وتابع "كان لدي أحلام كبيرة بالوصول مع الامارات الى كأس العالم، واتمنى ان تحقق ذلك مع مدرب اخر".

وكان بينتو عين مدربا لمنتخب الامارات في أواخر حزيران/يونيو الماضي، مكان الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي تم فسخ التعاقد معه ايضا في نيسان/ابريل بعد 4 اشهر من تعيينه في خضم توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخاض بينتو مع منتخب الامارات 3 مباريات ودية، حيث خسر امام أوزبكستان 1-2 والبحرين 1-3 ، وفاز على طاجكستان بصعوبة 3-2 بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، وهو ما عجل باتخاذ قرار انهاء التعاقد معه.

وتنتظر الامارات مهمة صعبة في تصفيات مونديال 2022 التي تعاود مبارياتها في اذار/مارس 2021، حيث خاض الأبيض 4 مباريات ضمن منافسات المجموعة الـ 7 التي يحتل فيها المركز الـ 4 مع 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 4 مباريات، إذ يستضيف منتخب ماليزيا، ثم يحل ضيفا على اندونيسيا، ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.

يذكر ان بينتو اشرف على تدريب منتخبات كوستاريكا 2004-2005 و2011-2014 وكولومبيا 2007-2008 وهندوراس 2014-2017، ومن ابرز انجازاته قيادة كوستاريكا الى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الاولى في تاريخها، قبل أن تخسر امام هولندا بركلات الترجيح.