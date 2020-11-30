الامارات | بالفيديو: ابنة مارادونا تجهش بالبكاء خلال مباراة بوكا جونيورز

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ابنة مارادونا تجهش بالبكاء خلال مباراة بوكا جونيورز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت جماهير ومواقع رياضية فيديو تظهر فيه دلما ابنة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو ماراونا وهي تجهش بالبكاء في ملعب "البامبونيرا" عندما سجل فريق بوكا جونيورز -ارتدى والدها قميصه لاعباً ومشجعاً- هدفاً بمرمى نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني.

وكان بوكا جونيورز قد كرّم الأسطورة الراحل مارادونا على طريقته الخاصة عندما سجل إدوين كاردونا الهدف الأول من ضربة مباشرة إذ تجمع بعدها لاعبو الفريق أمام المنصة ووجهوا لابنة مارادونا التحية، مهدين الهدف إلى والدها بعد أن وضعوا قميص يحمل صورته أمامهم.

وكان نادي بوكا جونيورز قد لعب المباراة بقمصان لا تحمل سوى اسم مارادونا من الخلف.

يذكر أن الراحل مارادونا لعب في بوكاجونيورز عام 1981 وأنهى مسيرته الكروية لاعباً في صفوفه أيضاً عام 1997، وظل منذاك يتردد على مباريات الفريق يشجع بحماس برفقة ابنته دلما خلال وجوده في الأرجنتين.

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