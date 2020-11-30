الامارات | اتحاد الكرة يكشف عن طريقة إقالة مدرب المنتخب.. وبينتو يحدد 5 أسباب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عن طريقة إقالة مدرب المنتخب.. وبينتو يحدد 5 أسباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن

أعلن اتحاد كرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين بمقره في دبي إقالة مدرب المنتخب الوطني الكولومبي خورخي لويس بينتو من تدريب المنتخب وذلك بعد مرور نحو خمسة أشهر فقط من توليه مهمة تدريب الأبيض في يونيو الماضي خلفا للمدرب السابق الصربي يوفانوفيتش، فيما أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف السهلاوي أنه تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع بينتو بأسلوب حضاري بالتراضي وبين الطرفين المدرب واتحاد الكرة، مشيرا إلى أن هناك أسباب عدة وراء إنهاء التعاقد مع بينتو من بينها سبب متعلق بالمدرب نفسه وآخر خاص باتحاد الكرة، لكنه لم يكشف طبيعة هذه الاسباب، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيتم قريبا الاعلان عن مدرب جديد للمنتخب من بين ثلاثة مدربين مرشحين لديهم معرفة بالمنتخب وبكرة الإمارات.

وقال السهلاوي خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره بينتو "عقدنا في اتحاد الكرة اجتماعات مطولة مع المدرب بينتو واتفقنا على إنهاء العلاقة نظرا لصعوبة إستمراريتها".

وأضاف السهلاوي "لم تكن هناك مشاكل في المنتخب تستدعي منهم التدخل لكن العمل تحت الضغوطات ربما يحدث بعض التذمر".

من جانبه، أكد بينتو أن هناك ظروفا وأسبابا عدة وراء رحيله عن تدريب المنتخب من بينها ظروف خاصة به بجانب ظروف آخرى متعلقة بالأوضاع الحالية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" وفترة توقف اللاعبين عن اللعب لفترة طويلة اكثر من خمسة أشهر وضغوطات العمل وقصر فترة الإعداد كما أن إعداد المنتخب يحتاج إلى وقت أطول، إضافة لوجود بعض الاختلافات في وجهات النظر، مشيرا إلى أنه لكل هذه الأسباب فإنه لم يكن يريد خداع الناس الذين وضعوا ثقتهم فيه واختاروه مدربا للمنتخب، مشددا على أنه واجه بعض الظروف التي اجبرته على تغيير طريقته في العمل، نافيا وجود أي تدخلات خارجية في عمله، لافتا إلى أنه حاول أن يقدم أفضل ماعنده مع منتخب الإمارات.

وأضاف بينتو "إنهاء العلاقة كان أمرا جيدا للطرفين وفخور جدا بكوني تشرفت بقيادة منتخب كبير مثل منتخب الإمارات".

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع بينتو في يونيو الماضي وقاد المنتخب فقط في أربع مباريات ودية منها مباراة في صربيا أمام أحد أندية الأندية الصربية وثلاث مباريات أمام منتخبات أوزباكستان وطاجيكستان والبحرين.

ولم يشرف بينتو على أي مباراة رسمية حتى لحظة إقالته كما هو الحال مع المدرب السابق الصربي يوفانوفيتش الذي تم إقالته من تدريب المنتخب دون أن يقوده في أي مباراة رسمية أو ودية.

ويخوض المنتخب الوطني اعتبارا من مارس المقبل مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيواجه ضمن المجموعة السابعة منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند.

اسباب الاقالة من وجهة نظر بينتو

-الأوضاع الحالية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

-توقف اللاعبين عن اللعب لفترة طويلة أكثر من خمسة أشهر.

-ضغوطات العمل وقصر فترة الإعداد.

-إعداد المنتخب يحتاج إلى وقت أطول.

-وجود اختلافات في وجهات النظر.

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