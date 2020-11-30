الامارات | رسمياً.. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يستغني عن خدمات المدرب بينتو

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يستغني عن خدمات المدرب بينتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، عن إنهاء عقد الكولومبي خورخي لويس بينتو من تدريب المنتخب بعد مرور نحو خمسة أشهر فقط من تعيينه، وذلك على خلفية تراجع أداء "الأبيض" في الفترة الأخيرة في حين لم يعلن اتحاد الكرة عن المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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