الامارات | كافاني يصدم العالم بمنشور على مواقع التواصل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام"، وقد رد كافاني قائلا "شكرا أيها الزنجي".

وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلمة نفسها كان لويس سواريز قد استخدمها في عام 2011، عندما كان مهاجما بفريق ليفربول، وذلك لدى حديثه عن باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد حينذاك، وتلقى سواريز عقوبة الإيقاف ثماني مباريات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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