شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: حديثي عن صلاح تم تفسيره بشكل خاطيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مجدي«أفشة»، صانع ألعاب النادي الأهلي، أن حديثه عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، تم تفسيره بشكل خاطئ.

وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «أي لاعب يلعب مع الأهلي يرغب في التتويج بكل البطولات، ولدينا السوبر الإفريقي وقبله كأس مصر، نسعى للفوز بهما أيضا وإسعاد الجماهير».

وأضاف: «لم أفعل شيئا للأهلي، وأتمنى أخدم الأهلي برقبتي».

وواصل: «تحدثت عن محمد صلاح وقولت أنه شخصية محترمة ومتواضعة جدًا، وأكدت أنه أذكي اللاعبين في العالم وهو يتحرك جيد وهداف، وذكرت أنه ليس مهاري بشكل كبير ولكن لديه الإمكانيات الجيدة، ولكنه إيجابي على المرمى مثل كريستيانو رونالدو حاليا».

وأضاف: «أحب صلاح وأتمني له الخير، ولم أتحدث عنه بشكل غير جيد، بالصورة التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا، صلاح أخي الأكبر، والعب بجواره في منتخب مصر، لا يوجد لاعب كامل بنسبة 100%».

وزاد: «هناك تشيرتات صنعت الآن خاصة بالهدف الذي سجلته في النهائي، وهو أمر أسعدني بشكل كبير، أن أكون بطل لتلك اللحظة التي أسعدت جماهير الأهلي».

وحول أزمة شيكابالا، قال: «فوجئت بما حدث ضده، وحزنت كثيرا، وأكيد من فعل ذلك ليس من الجماهير المحترمة، ممكن من فعل ذلك لا يشجع كرة القدم أساسا، هذه الأمور غير جيدة، ولا يجب سب اللاعبين، ولا يجوز مقارنة الإنسان بـ»كلب«كما حدث في هذا الموقف، أتمنى من جماهير مصر كلها تشجيع ناديهم بأدب واحترام».

وأضاف: «ويجب انتقاد اللاعبين بطريقة جيدة، حتى يتحسن أدائه ويقدم أفضل ما لديه، والأهم دائما هو الاحترام المتبادل بين الناس، لأن ذلك هو الذي يبقي في الذاكرة».

ووجه رسالة لجماهير الأهلي، قال:«إن شاء الله سنحقق لكم البطولات، واستمروا في دعم اللاعبين والنادي خلال الفترة القادمة».