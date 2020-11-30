شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنوك لتغيير التوقيعات فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد في مقر نادي الزمالك وفد من البنوك لتغيير التوقيعات من أجل تسلم المهمة الجديدة للجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
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