شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرا لك أيها الزنجي».. مهاجم مانشستر يونايتد معرض للإيقاف بسبب العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «جارديان» البريطانية اليوم، إن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأوروجوياني إدينسون كافاني، معرض للإيقاف بتهمة العنصرية.

وأضافت الصحيفة أن كافاني قد يتعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات إذا تأكد الاتحاد الإنجليزي أنه استخدم لغة تمييزية أو عنصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل أن يتراجع ويحذفها.

ونشر كافاني على حسابه على «انستجرام» صورًا من تعليقات الجماهير التي أشادت بأدائه خلال مباراة ساوثهامبتون حيث سجل هدفين وساهم في فوز الشياطين الحمر.

وكتب كافاني على إحدى الرسائل: «شكرا لك أيها الزنجي»، ثم قام بحذفها، لكن هذا لا يمنع احتمالية تعرضه للإيقاف كما سبق وحدث مع بعض اللاعبين.

وشارك كافاني في فوز يونايتد مساء أمس الأحد على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.