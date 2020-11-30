شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ولفرهامبتون يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى راؤول خيمينيز، مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي، عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة أرسنال أمس الأحد، بالدوري الإنجليزي. ونشر ولفرهامبتون بيانًا على موقعه الرسمي يؤكد استقرار حالة اللاعب الصحية بعد إجراء الجراحة التي خضع لها في مستشفى لندن.
وأوضح خيمينيز أنه لن يغادر المستشفى الان بل سيظل تحت الملاحظة لعدة أيام. كما قدم ولفرهامبتون الشكر للطاقم الطبي بنادي أرسنال والمسعفين والأطباء الذين أجروا الجراحة لخيمينيز، لمهارتهم وسرعتهم في إنقاذ اللاعب.
ويذكر أن وولفز قد حقق الفوز على أرسنال بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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