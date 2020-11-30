انطلاق مران الأهلي والفريق يسافر للسويس قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

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جدة - عمرو شويل أنطلق مران النادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة في تمام الساعة الثانية ظهراً اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عن القائمة بعد انتهاء المران، على أن يسافر الفريق للسويس للمبيت هناك قبل مواجهة الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر. ويشهد مران الأهلي غياب العديد من اللاعبين أبرزهم المصاب جونيور أجاي والمصابين بكورونا محمد شريف وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان والمالي اليو ديانج وأحمد ريان وصالح جمعة. وأقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.

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