شكرا لقرائتكم حازم إمام: اطمنوا الدولة مش هتسيب الزمالك يغرق ومتخافوش من القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء عقب إيقاف مجلس الادارة وتعيين لجنة معينة لإدارة النادى ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" اطمنوا ياجماعة ..الدولة مش هتسيب الزمالك يغرق ..هيا مسألة وقت ولخبطة تسليم المجالس وكل شىء هيرجع لوضعه ومتخافوش مش هيحصل إيقاف للقيد بسبب مديونية الـ 30 مليون جنيه ، واثق أنه هيتم تقسيط المبلغ ".

وتابع حازم إمام :"الناس خايفة وقلقانة من سيناريو 2005 لكن ياجماعة متقلقوش النادى هيبقى كويس وتصريحات المسئولين الجداد جميلة ومطمأنة خاصة أنهم استعانوا برموز كبيرة للزمالك مثل كابتن أيمن يونس وعبد الحليم على وأحمد رمزى وأشرف قاسم وكلهم يعشقون الزمالك وقادرون على إعادة ظبط الامور".

وعن نهائى القرن قال الثعلب الصغير:" مفيش زملكاوى واحد زعلان من اللاعيبة لانهم مقصروش وعملوا ماتش حلو ، لكن مبروك للأهلى هدف أفشة جه فى وقت صعب وهدف شيكابالا عالمى ، كل أهداف شيكابالا حلوة بس الهدف الأخير مش طبيعى".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.