شكرا لقرائتكم موسيمانى: هزيمة الزمالك وخماسية الأهلى مع صن داونز وراء تدريب الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلي أن الانجازات التى حققها مع نادىصن داونز الجنوب أفريقى كانت سببا رئيسيا فى توليه مسئولية قيادة الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر.

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم على موقع تويتر تصريحات للمدير الفنى للأهلى:"لدي تاريخ كبير مع صنداونز، 8 سنوات تتويجات كثيرة، أغاني كثيرة، هم من أعطوني الفرصة، أنا هنا بسببهم إن لم أكن في صن داونز لما جئت إلى هنا".

أشار موسيمانى قائلا: "قمت بعملي لأكون هنا، أنا سعيد لقيادة الأهلي، هذا ناد استثنائي كبير، أنا ممتن لجماهير صن داونز أعطوني الفرصة لأكون مدربا للأهلى لكني عملت بجدية لم يكن الطريق سهلا، لم أكن لأكون هنا إن لم أفز على الزمالك في النهائي 2016 لم أكن لأكون هنا إن لم أفز على الأهلي 5-صفر".