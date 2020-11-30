شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن منح وليد أزارو ميدالية ومكافأة دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن أن النادي الأهلي قرر منح المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق السابق ولاعب الاتفاق السعودى الحالى بميدالية التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والمكافأة الخاصة بهذا الإنجاز رغم رحيل المهاجم عن صفوف الكتيبة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

أعلن نادى الاتفاق السعودى ضم المغربى وليد أزارو من الأهلى بعقد يمتد لـ 2022، بعدما كان المهاجم المغربى قد انتقل لصفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فى يناير الماضى، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتفاق السعودى على "تويتر" تغريدة أعلنت من خلالها ضم وليد أزارو رسمياً لمدة عامين، وجاء فى التغريدة "وليد أزارو اتفاقى حتى 2022".

قال جمال جبر مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلى لصحيفة "البطولة" المغربية: "أي لاعب حمل قميص النادي الأهلي نحفظ له حقه، حتى لو شارك لثانية واحدة، لذلك حق وليد أزارو محفوظ ومُصان في الميدالية ومنحة التتويج باللقب، لدينا بروتوكول خاص نحرص على تطبيقه ".

شدد جبر قائلا: "أزارو من اللاعبين المميزين والذين منحوا الأهلي الشيء الكثير، كان الاختلاف فني محض كباعث لمغادرته، ولم يكن أي خلاف إداري أو شخصي تسبت في رحيله، كنا نتمنى مواصلته مع النادي، لكننا نأمل له التوفيق والنجاح في رحلته الاحترافية رفقة نادي الاتفاق".