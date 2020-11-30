شكرا لقرائتكم وصول المستشار أحمد البكرى مقر الزمالك لتسلم رئاسة النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك الجديد، مقر القلعة البيضاء بميت عقبة فى أول ظهور له داخل أروقة النادى بعد قرار تكليفة برئاسة النادى، بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذى تضمن إيقاف مجلس الزمالك لحين التحقيق فى المخالفات المالية التى وقع فيها المجلس بمعرفة النيابة العامة. ووصل المستشار البكرى ومعه وفد من مسئولى وزارة الشباب والرياضة، ويعقدون حاليا اجتماعا مغلقا بمقر النادى الأبيض.

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