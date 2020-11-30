اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ30 مليون جنيه اليوم.. ويهدد بعدم قيد قائمته الأولية.. والرئيس الجديد للنادي مطالب بالتدخل

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك مطالب بسداد مبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لخزينة الجبلاية حتى يتم السماح له بقيد قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد والتى تضم اللاعبين القدامى، خاصة وأن اليوم هو أخر موعد لقيد القائمة الأولية، على أن يبدأ من الغد اتحاد الكرة فى استلام القوائم الجديدة لأندية الدورى الممتاز وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك بسداد المبلغ السابق لقيد لاعيبه، وإلا سيحتفظ الأبيض بنفس قائمة الموسم الماضى دون قيد لاعبين جدد، وفى حالة رغبته فى استبعاد أى منهم بعد اليوم سيكون مطالبا بسداد قيمة الموسم كاملا لأى لاعب يرحل عن الأبيض بعد اليوم الاثنين. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

تحدث المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة التي تقوم بإدارة نادي الزمالك، عن العديد من الملفات، داخل القلعة البيضاء، أبرزها فريق الكرة.

وأعلن "البكري" خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه في راديو "أون سبورت إف إم"، أنه سيتسلم إدارة النادي اليوم الساعة 12 ظهرا.

وحرص رئيس نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء، مؤكدا أن الملف الذي سيتم الاهتمام به هو كرة القدم.

وأوضح أحمد البكري، أن أشرف قاسم وعبدالحليم علي، وأيمن يونس، نجوم ورموز الزمالك، سيتولون مسئولية لجنة الكرة، مشددا على أن أبناء النادي المخلصين، حريصون على استمرار نجاح كرة القدم في القلعة البيضاء. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأكد "البكري" أن اللجنة ستساند لجنة كرة القدم في النادي، مشددا على أن بالنسبة للمستحقات المالية ستراجع موارد النادي والمبالغ المتوفرة أولا، ثم تقديم كل الدعم فورا.

وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن أحمد رمزي، لاعب الزمالك السابق، مرشح أيضا للانضمام للجنة الكرة، مؤكدا أنه أبدى استعدادا تاما بالعودة لمصر، والوقوف بجوار ناديه الذي يعشقه.

وأكد المستشار أحمد البكري، تشكيل لجنة تنفيذية، سيكون دورها التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل النادي، معلنا أنه بعد استلام إدارة النادي سيعين مديرا تنفيذيا.

وأضاف "البكري" أن أمر المخالفات متروك لوزارة الشباب والرياضة ولجنتها التي كلفت لمراجعة كل المخالفات، مشددا على أن كل مسئول في القلعة البيضاء عمله مستمر بشكل طبيعي، ولا يوجد مساس أو إقالة أو شطب، وستراجع المبالغ المتاحة، وعلى ضوئها سيتم التعامل مع كل من لهم مستحقات داخل كل فرق النادي بالألعاب المختلفة.

وعن العضويات المشطوبة، كشف أحمد البكري، أن كل من حصل على أحكام بعودة عضويته، سيعود على الفور، تنفيذا للأحكام القضائية، مشددا على أنها ستراجه لمعرفة أسباب هذا الشطب، وهل كانت قانونية أم لا؟.