رسميًا.. الكاف يعلن إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان بالقاهرة





أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى الكاف أبلغ الجبلاية بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الأفريقى بالقاهرة وليس هناك نية لنقلها خارج القاهرة، وقال الجناينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".

وتابع رئيس اتحاد الكرة : "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه لمدة شهر بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعب أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".

وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حالياً مع الجهات الامنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".

وضرب الأهلي موعداً مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي بعدما توّج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.

وبتتويج الاهلي باللقب القاري، يلتقي مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.