أفشة: أرفض مقولة "مالوش بديل".. وهدفي في الزمالك لا يُنسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه حلمه باللعب للفريق الأحمر، مبديا سعادته بوضع اسمه في تاريخ القلعة الحمراء.

وقاد "أفشة" الأهلي للتتوبج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل هدف الفريق الأحمر الثاني الذي حسم المباراة بعدما تقدم زميله عمرو السولية بالهدف الأول في بداية المباراة ثم تعادل محمود عبدالرازق "شيكابالا" للزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال "أفشة": "شرف لي وضع اسمي في تاريخي النادي الأهلي، وأسعى لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "عندما كنت في بيراميدز، كانت رغبتي الأكيدة اللعب في النادي الأهلي، وأحمد حسن (قائد منتخب مصر السابق) كان شاهد على ذلك وطالبني بالصبر والاجتهاد، وكان يقف بجانبي، من أجل تحقيق حلمي بارتداء القميص الأحمر".

وتابع لاعب بيراميدز السابق: "الأهلي كان اختياري الأول والأخير، وكان حلم حياتي اللعب بين صفوفه، في الأهلي نلعب كل المباريات من أجل الفوز، يجب أن نكون جميعًا على قدر المسئولية".

وعن المقارنة بين فايلر (مدرب الأهلي السابق) وموسمياني، قال فشة: "كل الاحترام للسويسري فايلر، لكنه كان يطلب مني اللعب كرأس حربة ثانٍ، أو ديفيندر ثالث في وسط الملعب، كما لعبت معه في الناحية اليسري (وهو ليس مكاني)، لكن مع موسيماني ترك لي الحرية، وألعب في المساحات الخالية، وتلك الحرية منحتني التألق".

وعن شعوره لحظة تسجيل الهدف في مرمى الزمالك، قال لحظة الهدف لا تنسي، فرحت بشكل هيستري".

وحول المقارنة مع عبدالله السعيد، قال: "لعبت معه في بيراميدز، وهو شخصية محترمة، لكن أرفض مقولة (مالوش بديل)، نلعب في نفس المركز، وكل لاعب له إمكانياته، وشرف لي أن يقال عني خليفة السعيد، لكنني لا أضع نفسي في منافسة معه".

وأكمل: "أي لاعب يلعب مع الأهلي يرغب في التتويج بكل البطولات، أمامنا بطولتي السوبر الأفريقي وكأس مصر، ونسعى للفوز بهما أيضا وإسعاد الجماهير.. لم أفعل شيئا للأهلي، وأتمنى أخدمه برقبتي".

وحول أزمة شيكابالا، قال: "فوجئت بما حدث ضده، من قام بتلك الأفعال ليس من الجماهير المحترمة".