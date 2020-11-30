جلسة لحسم مصير صالح جمعة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عبدالرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، أن هناك جلسة سوف تجمعه بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لبحث مصير اللاعب.

وصرح سيد عبدالحفيظ في وقت سابق ان هناك عمل يتم من أجل الانتهاء من ملف قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر حسابه على "تويتر" "جلسة تجمعني بالكابتن سيد عبدالحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي هذا الموسم سوى دقائق معدودة، حيث كان خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، وضغط المباريات جعل هناك صعوبة في مشاركته مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدرب الحالي في الفترة الأخيرة.