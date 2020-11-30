لائحة "كاف" توضح.. هل يحق لمنافس الأهلي الاعتراض على "ملعب" السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أطلق كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، تصريحات مثيرة للجدل بعدما أعلن رفضه لفكرة مواجهة الأهلي في القاهرة بمباراة السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على الزمالك 2-1، بينما فاز نهضة بركان بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على بيراميدز 1-0.

وقال مسؤول نهضة بركان، أن هناك رفض لخوض مباراة كأس السوبر في القاهرة، وطالب بأن تقام في قطر كما كان مقرراً لها أو يتم اختيار ملعب محايد من أجل تساوي حظوظ الفريقين.

في 20 نوفمبر من عام 2020، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيان رسمي، أعلن خلاله بعد التنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم، عدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر.

وأشار "كاف" في بيانه الى إقامة النسخة الحالية من البطولة في مصر، بعد الاتفاق الذي تم بينهم وبين الاتحاد القطري بشأن تأجيل تنظيم المباراة التي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020.

يأتي هذا القرار بسبب الأحداث الجارية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سبق ووقع "كاف" على اتفاقيه مع الاتحاد القطري بشأن استضافة الدوحة للسوبر الأفريقي لثلاث سنوات مقبلة.

وسبق ولعب الترجي التونسي والرجاء المغربي في قطر على لقب السوبر الأفريقي في قطر وفاز بطل المغرب، بينما فاز الزمالك بأخر نسخة للسوبر الأفريقي أقيمت في قطر على حساب الترجي.

وعاد "كاف" للنظام المعتاد لبطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي تُلعب من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال.

ووفقاً للوائح "كاف" فالأساس هو إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي بملعب الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا، مع وجود أحقية للجنة التنفيذية فيما يتعلق باختيار ملعب محايد لاستضافة المباراة اذا كان لها قرار أخر.

وبالتالي، فإن استضافة مصر لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمر غير قابل للنقاش من قبل مسؤولي الفريق المغربي طالما لا يوجد أي معارضة أو قرار أخر من جانب "كاف".

"كاف" هو صاحب الحق في تغيير الملعب وفقاً لما يراه مناسباً، وهذا ما حدث عندما تقرر إقامة مباريات البطولة في قطر لأسباب تسويقية، أو عندما لُعبت في أثيوبيا نسخة 2007 بين الأهلي والنجم الساحلي لأسباب احتفالية.

اللائحة أيضاً تقول، أنه في حال وجود أي ظروف تمنع إقامة المباراة في ملعب الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا، فهنا تحتفظ لجنة الأندية بالحق في تغيير الملعب وإقامتها في ملعب الفائز بالكونفيدرالية.