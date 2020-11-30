بيان.. إصابة مهاجم وولفرهامبتون بكسر في الجمجمة واللاعب يُجري جراحة عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجرى راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة أرسنال بالدوري الإنجليزي.

وحقق وولفز، الفوز على أرسنال بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ونشر وولفرهامبتون بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن حالة راؤول أفضل بعد إجراء الجراحة التي خضع لها في مستشفى لندن، مشيرًا إلى أن خيمينيز لن يغادر المستشفى، حيث سيبقى تحت الملاحظة عدة أيام حتى يبدأ مرحلة الشفاء.

وقدم وولفرهامبتون في بيانه الشكر للطاقم الطبي بنادي أرسنال، والمسعفين، والطاقم الطبي بالمستشفى، والأطباء الذين أجروا له الجراحة، لمهاراتهم وسرعة المساعدة لإنقاذ اللاعب.

وطلب النادي منح اللاعب وعائلة فترة من الخصوصية قبل إجراء أي أحاديث أو حوارات، فيما سيتم الكشف عن أي جديد بخصوص اللاعب في الوقت المناسب.