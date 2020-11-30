كافاني مهدد بالإيقاف بسبب العنصرية

ذكرت تقارير صحفية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يتعرض للإيقاف، بسبب العنصرية بعد مباراة ساوثهامبتون في البريميرليج.
شارك كافاني في فوز يونايتد، مساء أمس الأحد، على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة منبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن كافاني مهدد بالإيقاف 3 مباريات بسبب العنصرية بعد الفوز على ساوثهامبتون في مباراة الأمس.
ونشر كافاني على حسابه على "إنستجرام" صورًا من تعليقات الجماهيرالتي أشادت بأدائه خلال مباراة ساوثهامبتون، حيث سجل هدفين وساهم في فوز الشياطين الحمر.
كتب كافاني على إحدى الرسائل: "شكرًا لك أيها الزنجي"، ثم قام بحذفها، لكن هذا لا يمنع احتمال تعرضه للإيقاف، كما سبق وحدث مع بعض اللاعبين.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإنجليزي قد يفتح تحقيقًا مع كافاني، بسبب نشر كلمات تحمل العنصرية.
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