شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطمئن على اللياقة البدنية بعد الفوز على البنك الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن المدير الفنى للدراويش ريكاردو على اللياقة البدنية للاعبى الفريق بعد الودية التى خاضها الفريق مع فريق البنك الأهلى والتى انتهت بهدفين مقابل هدف. وعبر ريكاردو عن رضاه عن مستوى الأداء واستمرار اللياقة البدنية لنهاية المباراة وهى المشكلة التى كانت تؤرق الفريق طوال الموسم الماضى.

واعتمد ريكاردو خلال المباراة على توزيع المهام داخل الملعب مما قلل من الجهد المبذول للاعبين طوال المباراة، وفاز الإسماعيلى على البنك الأهلى بهدفين فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى العام.

وأحرز أرى بابل - إحدى الصفقات الجديدة - الهدف الأول بينما سجل محمد الشامى الهدف الثانى وجاء هدف البنك الاهلى من خطأ من لاعب الدراويش محمد نصر بالخطأ فى مرماه. بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم حارس مرمى .. محمد مجدى وخط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – كاستيلو – أحمد أيمن. وفى خط الوسط .. محمود دونجا -نادر رمضان – مدحت فقوسة – أحمد مصطفى. وفى خط الهجوم .. أرى بابل – شكرى نجيب.

وشارك بالمباراة من دكة البدلاء شيلونجو ومحمد الضرف وأحمد عبد الوهاب وأحمد مدبولى ومحمد نصر ومحمد بيومى ومحمد عمار ومحمد صادق وعماد حمدى وكمال السيد حارس المرمى. من ناحيته وفى تصريح خاص للمصرى اليوم نفى علاء وحيد المتحدث الرسمى للدراويش ما تردد عن ايقاف اللاعبين الجدد على خلفية ازمة اللاعب ابراهيم حسن المنتقل من الاسماعيلى الى الزمالك. قال علاء انه تم تقديم طعن على حكم المحكمة الرياضية من خلال محامى الفريق نصر عزام وانه لا علاقة لقضية اللاعب ابراهيم حسن لاعب الدراويش السابق بأى من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادى لاستكمال مسيرته بالبطولة العربية والدورى العام الموسم الجديد.