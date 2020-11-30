شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 30 مليون جنيه تمنع الزمالك من قيد قائمته الأولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك مطالب بسداد مبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لخزينة الجبلاية حتى يتم السماح له بقيد قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد والتى تضم اللاعبين القدامى، خاصة وأن اليوم هو أخر موعد لقيد القائمة الأولية، على أن يبدأ من الغد اتحاد الكرة فى استلام القوائم الجديدة لأندية الدورى الممتاز وحتى 6 ديسمبر المقبل.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك بسداد المبلغ السابق لقيد لاعيبه، وإلا سيحتفظ الأبيض بنفس قائمة الموسم الماضى دون قيد لاعبين جدد، وفى حالة رغبته فى استبعاد أى منهم بعد اليوم سيكون مطالبا بسداد قيمة الموسم كاملا لأى لاعب يرحل عن الأبيض بعد اليوم الاثنين.
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