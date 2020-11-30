شكرا لقرائتكم الأهلى يتحمل مصاريف علاج مشجع النادى المصاب فى احتفالات الفوز ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمل مسئولو النادي الأهلي مصاريف علاج مشجع النادي عمر فرج والذي تعرض لحادث اثناء احتفالات الفريق الأحمر بالفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك، وقام محمد مرجان المدير التنفيذ للأهلي بالاتصال بالمشجع وأسرته وأكد على وقوف النادي بجانبه وقام بحجز الغرفة المتواجد بها حالياً في المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

من جانبه أكد عمر فرج إنه تعرض لحادث سير خلال الاحتفال بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، معلقاً :"انا مدمر خالص واتمنى الشفاء المرض اللي عندي حالة نادرة وكمان عضمي اتكسر..كنت مصمم أروح مباراة زي دي وروحت احتفل ولما طلعت ووسط الاحتفال عربية خبطتني ورجلي الاتنيين اتكسروا"

وأضاف:"نفسي اتعالج وعاوز كرسي متحرك بالكهرباء علشان اتحرك واعمل كل حاجة لنفسي لأني تعبت امي".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.