شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أحمد حسن "صقر الفراعنة" يعلن اعتزاله الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 2013 أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق اعتزاله الساحرة المستديرة نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

قصة نجاح الصقر مع الفراعنة تستحق مجلدات للسرد فهى بحق عبرة وعظة لنجوم الجيل الحالى، لاسيما أن الأداء الذى قدمه أحمد حسن فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر واستطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على نجوم كدروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.

وعقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة لم يهدأ الصقر حتى قاد بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.

أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة

وفى عام 2012 خطف أحمد حسن لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.