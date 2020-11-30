شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: سأعيد الرموز المشطوبة فى الزمالك وفقاً للقانون ولانية لتعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك أنه سوف يعيد النظر فى قائمة الرموز والأعضاء المشطوبين فى القلعة البيضاء ، وقال أحمد البكرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لو هناك أعضاء بالزمالك مشطوبين بقرار من المجلس السابق وحصلوا على أحكام قانونية بإلغاء الشطب سوف أنفذ القانون على الفور وأعيدهم للنادى".

وتابع أحمد البكرى :" أما المشطوبين ولم يلجأوا للقضاء سوف نراجع هذه الكشوف بالنادى ونفتح صفحة جديدة مع كل الاعضاء والجمهور "

وعن اللائحة قال رئيس اللجنة المعينة بالزمالك :" اللائحة معتمدة من الجمعية العمومية ومفيش نية لتعديلها لان هناك طعن على قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلانها وسوف ننتظر نتيجة هذا الطعن أولا قبل أى قرار".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.