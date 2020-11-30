شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يسمح للإعلام بحضور مران اليوم بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا بقيادة ربيع ياسين فتح مران اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في تمام الثالثة عصرا لجميع وسائل الإعلام، ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها ديسمبر المقبل في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. ويضم الجهاز الفنى المعاون لمنتخب الشباب كل هشام عبد المنعم وعبد الستار صبرى وأحمد فاروق مدربين، ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي ووليد ماهر منسقا اعلاميا وعلاء سعيد للأدوات المساعدة. وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15 ديسمبر المقبل إلى 27 من الشهر ذاته بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر ربيع ياسين يسمح للإعلام بحضور مران اليوم بإستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.