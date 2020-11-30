شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بلجنة الصياغة لاعداد التعديلات النهائية على اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، اجتماعا اليوم مع لجنة الصياغة التى تم تشكيلها من الجمعية العمومية وتضم كل من جمال عويس رئيس نادى الواسطى، وأحمد جوهر رئيس نادى المريخ، وعلى سليم رئيس نادى بنى سويف وطارق السيد رئيس النادى الأولمبى ،من أجل صياغة التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي بعد إقرارها والانتهاء منها، فيما منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى اجتماعها الطارئ أمس، على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة..في سياق أخر، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.