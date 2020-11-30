شكرا لقرائتكم شوبير لـ "شيكابالا": بلاش تاخد حقك بدراعك أحنا فى دولة قانون والدولة منتفضة عشانك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى أحمد شوبير ، شيكابالا كابتن الزمالك بالصمت ضد التنمر والاهانات وانتظار قرارات الدولة المصرية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" عندنا حالة من التنمر فى مصر غريبة جدا ، قالوا مثلا الونش عمل مسحة إيجايبة بعد مباراة نهائى القرن وطلعت سلبية وأن اللاعب حرم من المشاركة فى النهائى بفعل فاعل رغم أن الونش مسحته حتى الان إيجايبة ".

وتابع شوبير:" فى ثوابت لن نحيد عنها إطلاقا وماحدث من بعض الجماهير المنفلتة ضد شيكابالا غير مقبول ومبسوط جدا بالتحرك القانونى فى هذا الملف ، كنت أول من دعم شيكابالا فى أزمته السابقة وبحبه وعلاقتى بيه ممتازة ونتواصل كل فترة تليفونياً ، واللى بيحصل معاه مش خفة دم ده خروج على القانون ولازم نفعل القانون على الجميع".

وأكمل شوبير:"مطلوب من شيكابالا يبطل ياخد حقه بالدراع خاصة أن الدولة تحركت وبتجيب حقك ، ثق فى الدولة أحنا دولة قانون ياشيكابالا وكله عرف ده دلوقتى ف متتعبش نفسك ولا قلبك وبطل معافرة ، متردش واترك الأمر للقانون".

وعن قرار إيقاف رئيس الزمالك قال شوبير:" فى تحقيقات للنيابة العامة فى مخالفات مجلس الزمالك ولن نتحدث فى هذا الشأن سوى بعد إعلان رسمى بحجم المخالفات وقيمتها ، يبقى نصبر ونسكت ونشوف النيابة ومتأكد أن كل من أخطأ سوف ينال عقابه نحن فى دولة قانون أولا وأخيراً".

وعن مباراة طلائع الجيش قال شوبير:" مباراة صعبة للزمالك خارج من خسارة لقب أفريقى وعايش ظروف صعبة بعد إيقاف مجلس الادارة وكمان كسب نادى مصر فى الدور السابق لكأس مصر بصعوبة".

وفى ذات السياق، نجحت جهود أجهزة الأمن فى ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسيء - بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدى تى شيرت نادى الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لملاحقة وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار التحركات الأمنية العاجلة والسريعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص لمحاولتهم إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك، حيث أكدت المعلومات تداول صور تجمعات بعض جماهير النادى الأهلى بمحيط نادى الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة.