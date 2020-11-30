شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهنأ الأهلى بالتتويج الأفريقى ويؤكد :نرحب بعودة العلاقات الجميلة بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك بعودة العلاقات الجميلة مع الأهلى واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة ، وقال أحمد البكرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" علاقتنا مع اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وباقى الاندية ستكون علاقة عنوانها الاحترام والتقدير".

وتابع أحمد البكرى :" أهنأ الأهلى على الفوز بدوري الأبطال الافريقى ، وبالتأكيد نرحب بعودة العلاقة الجميلة مع القطب الأخر للكرة المصرية فليس هناك مايعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين".

وعن الانتخابات قال رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك :" جئنا بقرار لإدارة النادى لمدة عام ونملك حق خوض الانتخابات المقبلة ولكننا لا نفكر فى ذلك إطلاقاً".

وعن خسارة الفرق الجماعية بالزمالك للبطولات قال أحمد البكرى:"كل الملفات سوف نناقشها على طاولة اللجنة وسوف نستعين بلجنة الحكماء التى تضم شخصيات بارزة مثل كمال درويش وفهمى عمر وأحمد مصطفى ومحمد عامر للإستعانة بأراءهم المستنيرة وخبراتهم الكبيرة بالقلعة البيضاء".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.