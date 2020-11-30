شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً استعدادًا للقاء المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى مصر المقاصة على تنظيم مواجهة ودية يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية ، تأتى الودية ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته المقبلة والتى يستهلها بمواجهة المصرى البورسعيدى فى الاسبوع الاول للمسابقة بجانب كأس العرب للاندية الابطال المقرر استئنافها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .