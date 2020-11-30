شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى : الجمعية العمومية طلبت مد عمل الخماسية عاماً أخر وننتظر رد الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الجمعية العمومية طلبت استمرار اللجنة الخماسية فى منصبها لمدة عام أخر وتم وضع هذا المطلب ضمن توصيات محضر الجمعية العمومية لرفعها للفيفا لإتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن، وقال عمرو الجناينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أهنأ الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يوماً من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباح أمس وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بند"

وتابع رئيس اتحاد الكرة :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضو بشكل نهائى بعد حوار مطول".

ويضيف عمرو الجناينى :" شكلنا لجنة الصياغة منعاً لأى لبس واختلاف فى مفهوم أى بند مثلما حدث فى بند التجنيد ، ورفعت شعار الدستور والقانون والفيفا ليس لدى أى تغيير فيهم ، واستندت لبند الدستور المصرى فى بند التجنيد وقررنا أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل صريح دون أى لبس".

وأكمل :" الجمعية العمومية ثمنت جهود اللجنة الخماسية وطلبت استمرارها لمدة عام أخر ، ووضعنا هذا المطلب فى محضر الجمعية العمومية وسنرفعه للفيفا وننتظر قرار الاتحاد الدولى ، اليوم 30 نوفمبر أخر يوم لنا ولكنا لدينا تكليف من الفيفا بإنهاء اللائحة وختمها ونشرها وابلاغهم بيهم وانتظار الخطوة المقبلة "

ويضيف عمرو الجناينى :" انهينا النظام الاساسى بنجاح وبعمومية تليق بمصر ومستمرين فى عملنا لحين أشعار أخر ، 10 أيام أو أقل سوف ننهى فيها نشر اللائحة بعد اقرارها من الاوليمبية ووزارة الرياضة ونرسلها للفيفا وننتظر يا اقرار الانتخابات يا مد للجنة الخماسية".

وعقدت أمس الجمعية العمومية باتحاد الكرة بحضور79 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، ورفض الأعضاء خلال الجلسة البند 12 المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على 96 عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى 134 عضوا.

كما انتصرت الجمعية العمومية في البند 37 والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقرارها.