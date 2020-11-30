شكرا لقرائتكم شوبير يعلن رحيل أليو بادجى عن الأهلى اليوم واستمرار جيرالدو لحين أشعار أخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاعلامى أحمد شوبير رحيل السنغالى أليو بادجى عن النادى الاهلى وإستمرار الانجولى جيرالدو حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بادجى يملك عرضين إعارة أحدهم فرنسى والأخر بولندى والاهلى سوف يقرر إعارته اليوم بشكل نهائى مع رفع اسمه من قائمة الفريق واللجنة القانونية بالنادى تدرس الرتوش القانوينة بشأن هذه الخطوة بشكل قانونى سليم".

وتابع شوبير:" جيرالدو سوف يستمر فى الاهلى حتى إشعار أخر ليس هناك أى خطوة تخصه فى الوقت الحالى".

وأكمل شوبير:" الاهلى استغنى عن باسم على واللاعب وقع للمقاولون العرب ليعود له بداية من الموسم الجديد".

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

وعاشت جماهير الأهلي أفراحا حتى الساعات الأولى من صباح،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية باستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.