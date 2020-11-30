بالمواعيد والقنوات الناقلة.. فيلا ضيفًا على وست هام.. ومواجهات نارية بأبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى، كما تستأنف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

7:30- ليستر سيتي vs فولهام

10:00- وست هام يونايتد vs أستون فيلا

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)

12:00- اف سي طوكيو الياباني vs أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

12:00- بكسن جوان الصيني vs إف سي سيئول الكوري الجنوبي

3:00- شنغهاي شنهوا الصيني vs بيرث جلوري الاسترالي

3:00- تشيانغراي يونايتد التايلاندي vs ميلبورن فيكتوري الاسترالي

10:00- ريال بيتيس vs إيبار

7:30- تورينو vs سامبدوريا

9:45- جنوي vs بارما