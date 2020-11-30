محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر: أكد عصام الحضري، قائد منتخب مصر الأسبق، أن رتوش أخيرة تفصل انضمامه للجهاز الفني لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي في منصب مدرب الحراس. وكشف عصام الحضري مؤخراً أنه اعتزل نهائياً كرة القدم سوف يتجه للعمل في مجال التدريب. وأشار الحضري في تصريحات لـ"الخليج 365" "قمت بانهاء الاتفاق مع مسؤولي النجم الساحلي بشأن الانضمام للجهاز الفني الجديد للفريق في المرحلة المقبلة". وتابع "تواصلت مع مسؤولي النادي وكذلك فييرا، الأمور شبه منتهية ولا يوجد مشاكل". واختتم "فقط هناك ظروف شخصية تؤجل سفري لتونس لكن إن شاء الله قريباً أكون معهم دون أي مشاكل". وأعلن النجم الساحلي مؤخراً التعاقد مع جورفان فييرا الذي سبق وتواجد على رأس الجهاز الفني لأندية الإسماعيلي والزمالك وسموحة مديراً فنياً للفريق. يُذكر، أن المقاولون العرب وضع قدماً للتأهل للدور الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لملاقاة النجم الساحلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الحضري يكشف لمصراوي كواليس اقترابه من النجم "مدرباً للحراس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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