شكرا لقرائتكم المقاولون يقرر صرف نظر عن تجديد استعارة شكرى نجيب لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو المقاولون العرب نظرهم عن تجديد استعارة شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى، وذلك بسبب المغالاة المادية من قبل الاسماعيلى لتجديد استعارة اللاعب، حيث شهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين الناديين بشأن شكرى نجيب على اعتباره من أحد العناصر الهامة التى يعتمد عليها عماد النحاس مدرب المقاولون فى هجوم ذئاب الجبل.

من جانبه، أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأداء لاعبيه وجهازه الفنى فى أول ظهور أفريقى بالكونفدرالية منذ زمن طويل ، وقال محسن صلاح :" لاعبو المقاولون العرب كانوا رجالة وقدموا مباراة كويسة للغاية وحققوا فوز مهم ، نتطلع لتحقيق فوز ثانى فى لقاء العودة لحسم التأهل للمباراة التالية ومواجهة النجم الساحلى التونسى".

وتابع محسن صلاح :" مباراة العودة مع بطل جيبوتى سوف تقام فى 4 ديسمبر المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبدأنا الاستعداد من الامس بعمل تدريبات استشفائية ، وسنعود اليوم للقاهرة بعد رحلة متوقع أن تكون طويلة وتشهد ترانزيت فى أثيوبيا وسنصل فجراً وخضعنا لمسحة كورونا وجاءت سلبية الحمد لله".

وأردف رئيس المقاولون العرب:" ليس هناك لاعب هو الافضل كل الفريق كان متميز وأتمنى الاستمرار على نفس الجدية والتركيز لمواصلة التألق بالبطولة الافريقية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.