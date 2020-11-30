شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعدما أقصى فريق أبوقير للأسمدة بالفوز 2-1 بمباراة ربع النهائي التي أقيمت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية .

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري وتقام مباراتي نصف النهائي بعد 4 أيام من قمة القرن بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي يوم 27 من شهر نوفمبر.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس حيث أكمل الأهلي والزمالك المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر موسم 2019/2020، بعد انتهاء أخر ما تبقى من مباريات ربع نهائي البطولة.